عزز نادي الهلال تواجده في المركز الرابع، وذلك بعد فوزه على الحزم بنتيجة 2/ 0 في الجولة الـ22 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة تمكن البيروفي أندري كاريلو من إحراز الهدف الأول للزعيم بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا في الدقيقة السابعة والخمسين.

وواصل الزعيم ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر المالي موسى ماريجا في الدقيقة الـ89.

وشهدت المباراة طرد اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة الـ89 من صفوف الهلال.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 40 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.