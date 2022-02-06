انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، بفوز الزعيم بستة أهداف مقابل هدف.

الجزيرة الإماراتي يتقدم مبكرًا:

وبدأت مباراة الهلال ضد الجزيرة الإماراتي التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بشكل سريع، وتألق حارس المرمى عبدالله المعيوف وأنقذ شباكه من هدف مؤكد عند الدقيقة الثانية.

وقام لاعبو الفريق الإماراتي بهجمة مرتدة سريعة عن طريق محمد ربيع، لينجح عبدالله ديابي في تسجيل الهدف الأول في شباك الزعيم عند الدقيقة 14 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

الهلال يرد بثنائية:

وانفرد البرازيلي جواو فيكتور بالمرمى، وكاد أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 28، ولكنه سددها ضعيفة، أمسكها المعيوف بسهولة، قبل أن ينجح النيجيري أوديون إيغالو في تسجيل التعادل برأسية مميزة عند الدقيقة 35.

وانتفض لاعبو الزعيم، ونجح البرازيلي ماثيوس بيريرا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال ضد الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف.

كنو والدوسري يعززان تقدم الزعيم:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد العطاس أن يسجل التعادل عند الدقيقة 55، إلا أنها خرجت بعيدًا، قبل أن يحرز محمد كنو الهدف الثالث عند الدقيقة 56 برأسية مميزة من عرضية من ركلة ركنية.

وواصل الأزرق ضغطه، ونجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 76، بعدما راوغ حارس المرمى، قبل أن يسجل ماريغا الهدف الخامس عند الدقيقة 88.

وأضاف كاريلو الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي مباراة الهلال ضد الجزيرة الإماراتي، بفوز الزعيم بنتيجة 6/ 1، ليلاقي تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.