سيدخل ناديا كورينثيانز وأتلتيكو مينيرو البرازيليان في منافسة مع الهلال للتعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب بنفيكا البرتغالي السابق.

الهلال يجد منافسة قوية

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الأندية الـ3 سوف تتنافس على التعاقد مع جيسوس الذي سيرفض تسلم مهمة أي ناد في حال لم يُوجد مشروع قوي جاذب له.

وكانت إدارة الهلال بحثت عن التعاقد مع مدرب بديل لـ البرتغالي ليوناردو جارديم الذي أصبحت إقالته قريبة.

رامون دياز أبرز المرشحين

وفي سياق آخر، أصبح المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لنادي النصر الإماراتي، قريبًا من تدريب الفريق الكروي الأول بالزعيم.

وقال الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الهلال كشف تفاصيل عقد دياز مع الفريق بعد عودته في ولاية ثانية.

وأكد سيزار في تغريدته أن رامون دياز قد وقع عقدًا مع الهلال لمدة ستة أشهر، حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد معه لعام آخر.