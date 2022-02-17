انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب بتقدم الزعيم برباعية دون رد في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د43' الهدف الرابع لـ الهلال عن طريق ايغالو

الهلال 4 × 0 الشباب#الهلال_الشباب

⁧#يوم_التأسيس ⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/t8hCyjSGdZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 17, 2022

إيجالو يُبدع

وكان النيجيري أوديون إيجالو افتتح التسجيل لـ الزعيم في الدقيقة الثامنة عشرة، بعد تمريرة متقنة من البيروفي أندري كاريلو.

وواصل الزعيم ضغطه ليضيف ثاني الأهداف عبر كاريلو في الدقيقة الخامسة والعشرين من تصويبة قوية.

الهلال غير

الزعيم واصل إمتاعه وإقناعه الفني، ليضيف ثالث الأهداف عبر موسى ماريجا في الدقيقة الثلاثين بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلمان الفرج.

وأراد إيجالو أن يكون نجمًا للمباراة في شوطها الأول فأضاف الهدف الثاني له والرابع لـ الهلال في الدقيقة الـ44 بعد تمريرة جيدة من ماريجا.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب ” الملز” في الرياض.