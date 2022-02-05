أعلنت وسائل إعلام مغربية إنهاء عمليات الحفر لاستخراج الطفل ريان المحتجز في بئر ضيق على عمق 32 مترًا منذ 5 أيام.

وفي وقت سابق قامت عناصر الوقاية المدنية، بتثييت دعامات جديدة من أجل حماية أعضاء فرق إنقاذ الطفل خلال عملية الحفر المتواصلة.

وأفاد عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان، أن العملية تتواصل بشكل حثيث إلى غاية الحين، بينما يتم تثبيت دعامات إسمنتية من أجل حماية عناصر الإنقاذ.

وكان من المقرر استخراج الطفل صباح اليوم السبت لكن تسببت صخرة في تأخير عملية انتشال الطفل من الحفرة التي وقع فيها قبل حوالي 5 أيام .

تأخير عملية الإنقاذ

ونقلت صيحفة هيسبرس المغربية عن مصدر مسؤول القول إن صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل المحتجز في حفرة ضيقة على عمق 32 مترًا.