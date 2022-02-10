واصل اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الفريق الكروي الأول في الشباب، إهدار ركلات الجزاء وذلك بعد إهداره لـ ركلة في مباراة ضمك التي أُقيمت في الجولة الـ20 من دوري المحترفين السعودي.

إهدار ركلات الجزاء متواصل من بانيجا

وخلال آخر مباراتين، أهدر اللاعب الأرجنتيني ركلتي جزاء أمام كل من الحزم وضمك في دوري المحترفين، ليكون نجم الشباب أهدر بشكل عام طوال الموسم الحالي 3 ركلات وسجل 2 فقط من أصل 5 ركلات قام بتسديدها.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو في الدقيقة الثالثة عشرة بعد ارتداد الكرة من حارس ضمك، ثم نجح مواطنه إيميلو زيلايا في إحراز هدف التعادل لـ فارس الجنوب من ركلة جزاء في الدقيقة الـ44 قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، تمكن اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور من إضافة الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ55، ليحافظ الليث على تقدمه ويفوز بالنقاط الثلاث.

الشباب في الوصافة مؤقتًا

وأصبح رصيد الليث، بعد الفوز 40 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر نادي الاتحاد بفارق 4 نقاط، بينما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس.