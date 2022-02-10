حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب فوزًا مهمًا على ضمك بثنائية لهدف ليصعد إلى وصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مباراة الفريقين في الجولة العشرين.

ملخص مباراة الشباب وضمك

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو في الدقيقة الثالثة عشرة بعد ارتداد الكرة من حارس ضمك، ثم نجح مواطنه إيميلو زيلايا في إحراز هدف التعادل لـ فارس الجنوب من ركلة جزاء في الدقيقة الـ44 قبل نهاية الشوط الأول.

يذكر أن الأرجنتيني إيفر بانيجا كان أهدر فرصة إحراز هدف ثانٍ لـ الليث بعدما أهدر ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول، ليكون أهدر 3 ركلات جزاء حتى الآن في الموسم.

وبعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، تمكن اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور من إضافة الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ55، ليحافظ الليث على تقدمه ويفوز بالنقاط الثلاث.

الليث في الوصافة مؤقتًا

وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 40 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر نادي الاتحاد بفارق 4 نقاط، بينما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس.