نجح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، في تحقيق رقم غاب عنه لمدة 5 سنوات، وذلك بعد فوزه الكبير أمس الأحد على نادي أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

برشلونة يستعيد عافيته:

وتمكن البارشا من الفوز برباعية في 3 مباريات متتالية في الدوري الإسباني في عام 2022 محققًا نفس الرقم الذي حققه في عام 2017 تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي آنذاك.

وحقق الفريق الكتالوني فوزه الأول برباعية أمام أتلتيكو مدريد في الكامب نو تحت قيادة تشافي، وذهب بعدها إلى الميستايا لملاقاة فالنسيا، وانتصر برشلونة بنتيجة 4/ 1، ثم عاد مجددا إلى الكامب نو لينتصر برباعية نظيفة أمام بيلباو.

وتمكن البارشا من استعادة مستواه المعهود بالمباريات الأخيرة مع مدربه تشافي، حيث لم يعرف الخسارة في شهر فبراير الجاري رغم قوة المباريات.

البارشا في المركز الرابع:

ويحتل البلوجرانا المركز الرابع برصيد 45 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام رايو فاليكانو، حيث انتصاره سينقله إلى المركز الثالث لأول مرة هذا الموسم، ويهبط حينها ريال بيتيس إلى المركز الرابع.

وسيواجه برشلونة، فريق إلتشي الأحد المقبل في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن البلوجرانا كان تأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على نادي نابولي الإيطالي برباعية لهدفين في إياب الدور المؤهل لثمن نهائي اليورباليج.