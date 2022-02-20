ضمن أجواء التشويق والحماس غير المسبوقة، احتفلت الجماهير السعودية بانتصار النجم “بروك ليسنر” في نزال “Elimination Chamber” للرجال، والنجمة “بيانكا بيلير” في نزال “Elimination Chamber” للنساء، ليلة السبت بجدة، تحت قبة جدة سوبر دوم.

وقد تألف النزال، الذي يقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، من 7 مواجهات مختلفة للنجوم، كان أبرزها نزال “Universal Championship”، الذي حقق فيه “رومان رينز” فوزًا ساحقًا على قولدبرج، ونزال “Falls Count Anywhere” الذي حاز لقب بطله “درو ماكنتاير” عقب فوزه على “ريديك موس”.

ويقوم نزال “Elimination Chamber” على مواجهة 6 نجوم بعضهم بعضًا، من أجل الحصول على اللقب، حيث يبدأ النزال بدخول نجمين إلى الحلبة، بينما ينتظر 4 نجوم في غرف معزولة، تفتح كلٌ منها بالتدريج كل 5 دقائق حتى يدخل جميع النجوم، وينتهي النزال بفوز واحد فقط. وقد تصدر وسم النزال WWEChamber

وقد تخلل العرض نزالات نسائية لألمع الأسماء في عالم WWE، من بينها: نزال “ناعومي” و”روندا روزي” ضد “شارلوت فلير” و”سونيا ديفيل”، والذي انتهى بفوز ناعومي وروندا، على الرغم من ربط إحدى يدي روندا خلف ظهرها، إضافةً إلى نزال “ليتا” ضد “بيكي لينش” التي حازت لقب بطلة نزالRaw Women’s.

وقد شهد عرض “Elimination Chamber” تفاعلًا استثنائيًا من الجماهير السعودية، التي شكلت تنوعًا لافتًا، وكذلك الجماهير العالمية من خلف الشاشات، مما يبرهن التزام الهيئة العامة للترفيه بتقديم فعاليات مشوقة بمقاييس عالمية، ترقى لذائقة الجمهور وتقام من أرض المملكة.

وكان موسم الرياض 2021م شهد بطولة WWE كراون جول ضمن فعالياته، وقد تغلب “رومان رينز” على “بروك ليسنر” وحافظ على لقبه في WWE يونيفرسال في العاصمة الرياض.