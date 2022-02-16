ناشدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، العفو عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، والسماح له بالغناء في مصر، بسبب حالته الصحية المتدهورة.

رسالة بسمة وهبة لـ حمو بيكا

وقالت وهبة مخاطبة شاكر: “أنا بحبك وبستسمحك وحمو بيكا غلبان بتعبه، أنت ملك الإحساس يا أستاذ هاني”، متسائلة: “فين روح الفنان اللي بنستجديها منك يا أستاذ هاني؟ فين الإنسانية؟ أرجوك أن تسامح حمو بيكا وتسمح له بأن يغني مرة أخرى بضوابط ويحصل على التصريح”.

كما ناشدت الإعلامية المصرية، خلال تقديمها برنامج 90 دقيقة، والذي يُعرض على قناة المحور، كل مطربي المهرجانات بالكف عن افتعال المشكلات.

وأضافت: “ليه حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش عاملين شقاوة ومشاكل دايمًا.. اهمدوا وخليكم في شغلكم”، مهاجمة في نفس الوقت المتنمرين بحمو بيكا بسبب مرضه، بقولها: “الناس اللي بيتنمروا عليه حرام عليهم لأن ده ابتلاء وجايز كل واحد فينا يبقى في المكان ده”.

وطالبت وهبة هاني شاكر بدراسة حالة حمو بيكا الإنسانية وأن يتسع صدره له، ومازحته قائلة: “أنا بحبك جدًا والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ده أنا جالي جلطة لما اتكلمت عنك، اتكلمت من هنا ونقلوني على المستشفى، قلت إنك ترفض المهرجانات وتشجع الراب رغم أن كل أغانيه كلمات مسيئة، وأنا خايفة على بنتي، وبعدها دخلت المستشفى”.

إيقاف عمر كمال

وفي وقت سابق أعلنت النقابة المهن الموسيقية في بيان رسمي إيقاف المطرب عمر كمال، صاحب أغنية “بنت الجيران” وتحويله للتحقيق، وذلك بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.