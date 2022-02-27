أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القيادة العسكرية بوضع القوة النووية الروسية في حالة تأهب قصوى بحسب ما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل.

يأتي هذا في ظل استمرار العمليات القتالية في أوكرانيا مع اقتراب القوات الروسية من الوصول إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت العربية عن الداخلية الأوكرانية القول إن آليات عسكرية روسية تتجه نحو كييف وأن القوات الأوكرانية مستعدة للمواجهة.

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وأفاد مكتب الرئيس الأوكراني أن الرئسس زيلينسكي ورئيس بيلاروسيا اتفقا على إجراء مفاوضات بالرغم من انتهاء المهلة التي كانت قد حددتها روسيا لوصول الوفد الأوكراني.

وكانت روسيا حددت الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت بيلاروسيا نهاية مهلة الوفد الأوكراني للدخول في المفاوضات وبعد انتهاء المهلة طلب الرئيس البيلاروسي من نظيره الروسي تمديد المهلة مؤقتًا.