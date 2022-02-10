أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا عن فخره بمستوى الزعيم ضد تشيلسي الإنجليزي في كأس العالم للأندية.

بيريرا يؤكد فخره بمستوى الهلال

وقال بيريرا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لسوء الحظ، لا تسير الأمور دائمًا كما نأمل، فريقنا قاتل حتى النهاية ونحن فخورون بذلك، لكن علينا مواصلة العمل فالرحلة مازالت مستمرة”.

وشارك بيريرا بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد تشيلسي بالأمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وظهر بشكل مميز، وشكل خطورة على مرمى البلوز، في المباراة خسرها الزعيم بصعوبة بالغة بهدف دون رد.

الهلال ضد الأهلي المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وأصبح الهلال أمام فرصة لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركات الأندية السعودية بمونديال الأندية، في حالة فوزه على الأهلي، حيث إنه سيكون أول فريق سعودي يحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.