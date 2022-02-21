أحيانًا يحذف الشخص بعض الملفات مع على جهاز الكمبيوتر الخاص به، ويريد أن يضمن أنه لا أحد يستطيع إعادتها مرة أخرى بأي طريقة ممكنة.

إذا حذفت ملفات من جهازك الكمبيوتر وتريد تضمن أنه لن يتم استعادتها بأي طريقة، فهذه أحد الطرق المتوفرة لضمان حذف آثار الملفات بدون الحاجة لأي برنامج إضافي.

الكلمة المستخدمة في الشرح أدناه:

cipher /w:C الشرح باختصار: pic.twitter.com/ThQkdJdABR — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) February 20, 2022

طريقة ضمان عدم استعادة الملفات:

وكشف المختص بالتقنية والمعرفة الرقمية عبدالعزيز الحمادي بعض الخطوات البسيطة التي تضمن أنه لن يتم استعادة الملفات المحذوفة بأي طريقة، حيث إن هناك الكثير من الملفات نستطيع إعادتها بشكل سهل وسريع.

وعرض الحمادي على صفحته الرسمية بتويتر أحد الطرق المتوفرة لضمان حذف آثار الملفات من جذورها بدون الحاجة لأي برنامج إضافي.

وهذه الخطوات هي: