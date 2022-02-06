يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء اليوم مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الإمارات.

نتائج الهلال والجزيرة في 4 مباريات

وسبق لـ الهلال أن تقابل مع نادي الجزيرة في 4 مباريات، حيث كانت تلك المباريات في دوري أبطال آسيا عامي 2011 و 2016.

وفاز الهلال في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وحيد، حيث كانت مواجهتهما 2011 انتهتا بفوز الهلال بثلاثية لهدف في الرياض وبثلاثية مقابل هدفين في أبو ظبي.

وفي عام 2016، تعادل الجزيرة مع الهلال بهدف لكل فريق ثم خسر في الرياض بهدف دون رد.

ولعب أمام الجزيرة في 2016، 4 لاعبين من الهلال متواجدين في التشكيلة الحالية للفريق وهم ” سالم الدوسري، محمد البريك، محمد جحفلي، ياسر الشهراني”.

وكان الجزيرة تأهل لمواجهة زعيم آسيا بعد فوزه يوم الخميس الماضي على حساب فريق بيري التاهيتي برباعية مقابل هدف.

تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك، سالم الدوسري، محمد كنو، جوستافو كويلار، ماثيوس بيريرا، أوديون إيجالو، موسى ماريجا”.

ويسعى الزعيم إلى الفوز على الجزيرة والتأهل لمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.