وجه البرازيلي تاليسكا، لاعب الفريق الكروي الأول في النصر، رسالة نارية إلى الحكم الإسباني جيل مانزانو الذي أدار مباراة الاتحاد في الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تعليق تاليسكا عن حكم مباراة الاتحاد والنصر:

وكان لاعب النصر طُرد في الشوط الثاني من أحداث مباراة الاتحاد والنصر، وذلك بعد تدخله العنيف في الدقيقة الـ58 على أحد لاعبي الاتحاد.

الحكم كارثي!

وكتب لاعب النصر رسالة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “بداية أود تهنئة زملائي على قتالهم حتى النهاية، وأود أيضًا تهنئة الحكم لقد لعب مباراة عظيمة وكان كارثيًّا بداية من ركلة الجزاء التي مُنحت للاتحاد ثم طردي لم يسبق لي أن طُردت في مسيرتي، واليوم هذا الحكم فعلها”.

وأضاف اللاعب البرازيلي: “أعلم جيدًا كم هو مهم أن أتواجد في هذا النادي وهذه مسؤوليتي، هيا بنا نذهب إلى الجزء الأفضل من كرة القدم ونحن نُركز على أهدافنا ونظل دائمًا نركز على تحقيق ما نريد”.