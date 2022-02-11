نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في الانفراد بصدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة.

وكان أبها فاز على نادي الحزم بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الأهلي على الفتح بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على النصر بثلاثية دون رد.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الجمعة:

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، يليه الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 38 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 26 نقطة، الرائد ثامنًا برصيد 25 نقطة، الأهلي تاسعًا برصيد 24 نقطة.

الحزم يعاني في المركز الأخير:

الاتفاق والفيصلي في المركزين الـ10 والـ11 برصيد 20 نقطة لكل منهما، الباطن في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، الطائي في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، الفتح في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، يليه التعاون في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 18 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.