ظهر نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل مميز هذا الموسم، ليكون من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاليسكا يتألق مع النصر

وخاض تاليسكا 18 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تسجيل 16 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 14 مرة، وصنع هدفين.

ويتصدر تاليسكا قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ20، يليه مهاجم التعاون، لياندر تاوامبا برصيد 12 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم الهلال، أوديون إيغالو، ونجم فريق الاتحاد، رومارينيو.

ويطمح تاليسكا لمواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة، أملًا في تعثر الاتحاد المتصدر وخطف الصدارة منه، وحسم لقب هداف الدوري هذا الموسم لصالحه.

النصر يستعد لمواجهة الاتحاد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.