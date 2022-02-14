يبدأ يوم غد الثلاثاء 15 فبراير برنامج تدريب قائدات قطار الحرمين الذي أعلن عنه معهد سرب في يناير الماضي بهدف تدريب المواطنات على قيادة القطار والعمل بعد التخرج براتب يصل 8 آلاف ريال.

برنامج قائدات قطار الحرمين

وكان مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير، أوضح في وقت سابق أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليًا في الـ 15 من فبراير ، مبينًا أن مدة البرنامج عام كامل في محافظة جدة، متضمنة التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع، موضحًا أن البرنامج سيسهم – بإذن الله – في تخريج قائدات سعوديات لقطار الحرمين إلى جانب أشقائهم من خريجي البرامج السابقة التي خصصت للشباب، موضحًا أنه عبر البرنامج المطروح حاليًا من خلال المعهد سوف يلبي الحاجة للمزيد من السعوديات المؤهلات في هذا التخصص النوعي بالتزامن مع ارتفاع الطلب والإقبال الكبير على رحلات قطار الحرمين.

راتب التدريب والعمل

وأفاد المهندس الصقير، أن المتدربة تتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما تسجَّل المتدربة كمشتركة في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفتها موظفة تحت التدريب، وتتقاضى بعد التخرج راتبا شهريًا يصل إلى 8000 ريال عبر العمل مع شركة رينفي – السعودية، مقدمًا شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، والتحالف المشغل لمشروع قطار الحرمين السريع، وشركة رينفي السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مؤكدًا أن بنات الوطن يشكلن مكونًا مهمًا في نسيج الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين، إذْ ستسهم فعليًا في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، كما سيسهمن بتميزهن في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.