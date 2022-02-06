حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نتائج مباريات أمس السبت.

وأُقيمت 4 مباريات بالأمس، حيث تعادل الرائد مع الاتفاق بهدف لكل فريق، وفاز الشباب على الحزم بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز الفيصلي على نادي ضمك بثلاثية نظيفة، وتعادل الأهلي مع التعاون بهدف لكل فريق.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات أمس

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 41 نقطة، يليه الشباب ثانيًا برصيد 37 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 35 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 2 نقطة، الرائد سابعًا برصيد 2 نقطة.

وفي المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين يتواجد نادي أبها برصيد 25 نقطة، يليه نادي الأهلي تاسعًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 20 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة والطائي في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

الفتح في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 16 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

موعد مباريات اليوم في دوري المحترفين

وتُستأنف مباريات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأحد بإقامة 3 مباريات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والاتحاد في تمام الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الفتح والباطن في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً وتُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

والمباراة الثالثة بين فريقي النصر والطائي، وتُقام في السادسة والثلث مساءً على ملعب مرسول بارك.