تُستأنف مباريات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الأحد بإقامة 3 مباريات.

توقيت مباريات الغد بـ دوري المحترفين السعودي:

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والاتحاد في تمام الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الفتح والباطن في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً وتُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

والمباراة الثالثة بين فريقي النصر والطائي، وتُقام في السادسة والثلث مساءً على ملعب مرسول بارك.

مباريات الجولة انطلقت اليوم:

وكانت مباريات الجولة الـ19 انطلقت اليوم بتعادل بين الرائد والاتفاق وفوز الشباب على الحزم، بينما فاز الفيصلي على ضمك بثلاثية، ويواجه الأهلي فريق التعاون حاليًّا.