حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ21 من عمر المسابقة.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 48 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 41 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 33 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 27 نقطة، الرائد ثامنًا برصيد 26 نقطة، الأهلي تاسعًا والطائي عاشرًا برصيد 25 نقطة لكل فريق، التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الفتح والفيصلي في المركزين الثاني عشر والثالث عشر برصيد 21 نقطة لكل منهما.

وتتواجد أندية الاتفاق والباطن والحزم في المراكز من 14 إلى 16 برصيد 20 نقطة لـ الاتفاق و19 للباطن صاحب المركز الـ15 والحزم أخيرًا برصيد 14 نقطة.

نتائج مباريات الجولة الـ21:

وكانت مباريات الجولة الـ21 انطلقت أول أمس الخميس، حيث فاز النصر على الباطن برباعية مقابل ثلاثة أهداف، الاتحاد يتعادل مع التعاون بهدف لكل فريق، الأهلي يتعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق، الهلال يفوز على الشباب بخماسية دون رد.

الفتح يفوز على الحزم بهدف دون رد، التعادل السلبي كلان حاضرًا بين الرائد والفيصلي.

بينما فاز ضمك على أبها بثلاثية لهدفين، أما الطائي فتفوق على الاتفاق بهدف دون رد.