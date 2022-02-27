حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه المثير أمس على النادي الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين.

نتائج مباريات السبت في الدوري السعودي

وكان ضمك فاز على الرائد بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز الهلال على الحزم بهدفين دون رد، وفاز النصر على أبها بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الاتحاد على الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

الاتحاد في صدارة ترتيب دوري المحترفين

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 51 نقطة، يليه النصر ثانيًا برصيد 44 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 37 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 36 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 27 نقطة.

الرائد ثامنًا برصيد 26 نقطة، الأهلي والطائي في المركزين التاسع والعاشر برصيد 25 نقطة لكل فريق، الفتح في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، التعاون في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، الفيصلي في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، الاتفاق في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.