حقق نادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على جاره الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الاتحاد والأهلي:

وانتهى الشوط الأول بتقدم العميد بنتيجة 3/ 1، حيث منح المغربي حمدالله، العميد التقدم بهدفين في الدقيقتين الـ6 والـ20، ثم أضاف البرازيلي رومارينيو ثالث الأهداف في الدقيقة الـ40.

ونجح الأهلي في تقليص الفارق عبر البرازيلي كارلوس إدواردو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

وفي الشوط الثاني، قلص الأهلي الفارق بإحراز هدفين عبر المدافع عبدالباسط هندي ومحمد المجحد في الدقيقتين الـ50 والـ73 لتصبح النتيجة 3/ 3 لكل فريق.

حمدالله يُهدي العميد النقاط الثلاث:

وحسم حمدالله الفوز لـ العميد مسجلًا الهدف الرابع في الدقيقة الـ94 من ركلة جزاء، ثم قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لـ الأهلي بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وشهدت المباراة طرد اللاعب محمد خبراني من الأهلي في الدقيقة الـ95.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد الفوز 51 نقطة في صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز التاسع.