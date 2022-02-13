أُسدل الستار على ترتيب كأس العالم للأندية نسخة 2021، وذلك بعد تتويج نادي تشيلسي الإنجليزي أمس في المباراة النهائية على حساب فريق بالميراس البرازيلي.

ترتيب كأس العالم للأندية بصورته النهائية

وجاء تشيلسي بطل أوروبا في المركز الأول في ترتيب كأس العالم للأندية بعد أن تُوج باللقب، يليه نادي بالميراس بطل أمريكا الجنوبية وصيفًا، النادي الأهلي المصري بطل إفريقيا ثالثًا ومتوجًا بالبرونزية، نادي الهلال بطل آسيا رابعًا، نادي مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية خامسًا، الجزيرة الإماراتي بطل الدوري في بلاده في المركز السادس، نادي بيراي من تاهيتي سابعًا علماً بأنه شارك بديلًا لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الذي أعلن انسحابه بسبب تداعيات فيروس كورونا وعدم قدرته على السفر من نيوزيلاندا.

تشيلسي يحقق لقبه الأول

ونجح تشيلسي في تحقيق اللقب الأول له في بطولة العالم للأندية، بعد أن كان خسر النهائي في عام 2012 أمام نادي كورينثيانز البرازيلي.

وحمل الإسباني سيزار أزبيلكويتا قائد الفريق الكروي الأول في البلوز، لقب مونديال الأندية بعد الفوز على بالميراس.

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي، تمكن اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو من إحراز الهدف الأول للبلوز في الدقيقة الـ55.

ونجح رفائيل فاييجا في إحراز هدف التعادل لـ بالميراس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ64.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين حيث تمكن الألماني كاي هافرتز من إحراز الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة الـ117 من ركلة جزاء.