لم يكن لقاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل؛ مؤخرا؛ في الرياض بروتوكوليًّا أو لالتقاط الصور على الإطلاق.

وخلال اللقاء الذي استمر ما يزيد عن الساعة في الرياض؛ لم يتم مناقشة مجالات العمل المشترك بين الوزارة والرئاسة، وسبل تطوير منظومة الخدمات مواكبة لرؤية 2030 فحسب؛ بل تم مناقشة البحث التفصيلي لتحديد الأولويات لطبيعة التعاون في المرحلة القادمة لخدمة قاصدين الحرمين؛ وبلورة العديد من التوصيات لتنفيذها والتي تضمنت تحقيق مبادئ الأنسنة للطرق الرئيسة المؤدية للحرمين وتطويرها إلى جانب تطوير معايير وإجراءات الوصول الشامل في الأرصفة والمنحدرات والطرق المؤدية للحرمين ومرافقه الرئيسية واستخدام الألوان لتحقيق التبيان البصري لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن.

تطوير منظومة التشجير واستحداث أنظمة للتلطيف المناخي:

وحظي موضوع تطوير منظومة التشجير وزيادة الغطاء النباتي بأهمية في النقاش؛ خصوصا تشجير الطرق المؤدية للحرمين ومواءمتها مع أشكال وأحجام الشجيرات المزمع تبنيها ضمن نطاق المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ فضلًا عن الحديث حول استحداث أنظمة للتلطيف المناخي وتبريد الهواء على غرار ما هو معمول به حاليًّا ضمن نطاق ساحات الحرمين.

وأكد الشيخ عبدالرحمن السديس في هذا الإطار بأن تحسين المناطق المركزية بالحرمين سيساهم وبشكل كبير في خدمة الحرمين الشريفين وإيجاد بيئة آمنة وصحية.

استبدال الأسفلت وتحسين الهوية البصرية وتطويرها بزخارف إسلامية:

ومن الموضوعات التي تم تناولها في الاجتماع؛ السبل الكفيلة لاستبدال الأسفلت الأرضي بالمناطق المخصصة للمشاة بمواد ملساء أو أسمنتية تساعد على المشي إلى جانب تحسين الهوية البصرية لكافة العناصر المختلفة عند مداخل الساحات ودراسة تطويرها بزخارف ذات طابع إسلامي، وتحسين جودة وتطوير منظومة التنظيف وتصريف السيول وتطوير أنظمة الإنارة على مداخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تطوير لوحات إلكترونية وتعزيز أعمال الصيانة الدورية:

ونظرًا لأهمية ملف المنظومة الإرشادية فقد تمت اتخاذ التوصية بتطوير لوحات إلكترونية للاستدلال على المرافق الرئيسية التابعة للرئاسة العامة ومنها معرض عمارة الحرمين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، بكافة اللغات واستخدام القنوات لبث الرسائل الاسترشادية والترحيبية المختلفة على الطرق السريعة ومداخل مكة والمدينة.

ومن مخرجات اللقاء أيضًا العمل على تعزيز البنية التحتية للحرمين من أنفاق أرضية ومنظومة السلالم الكهربائية من النواحي التشغيلية لها، ووضع خطط وأعمال الصيانة الدورية والموسمية والوقائية وفق النطاق الجغرافي والمناطقي التابع للوزارة.

تشكيل فريق مشترك لتنفيذ التوصيات:

وتم أيضًا الاتفاق على توصية لتسهيل حصول منسوبي الرئاسة العام على المنتجات السكنية المتنوعة. ولكي يكون هناك آلية لتنفيذ المخرجات والتوصيات تم الاتفاق لتكوين فريق عمل مشترك بين الرئاسة العامة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ توصيات الاجتماع وترجمتها على أرض الواقع، ومتابعتها لكي نحقق الهدف المرجو منها.

السديس: أهمية تفعيل التوصيات وترجمتها على ارض الواقع

وأكد الشيخ عبدالرحمن السديس على أهمية تفعيل توصيات الاجتماع وترجمتها على أرض الواقع، ولتهيئة كل السبل والمقومات لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وكان الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي قد التقى خلال زيارته للرياض مؤخرًا عددًا من الوزراء، وتم خلال اللقاءات توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الرئاسة والوزارات المعنية.