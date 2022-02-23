رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

جهود عظيمة:

وقال سموه :” إننا نحتفل هذا العام بذكرى يوم التأسيس بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية التي نستحضر فيها جهود الأئمة وملوك المملكة الذين أسسوا هذه المملكة منذ أكثر من ثلاثة قرون، وما بذلوه من جهود عظيمة ووضعوا ركائز أصيلة لا زالت آثارها باقية في حاضرنا المجيد.

دولة متماسكة الأركان:

وأشار الأمير تركي بن محمد إلى أن الدولة السعودية منذ أن أسسها الإمام محمد بن سعود عام 1727م ومن ثم الإمام تركي بن عبدالله وحتى الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمهم الله جميعاً- سعوا إلى بناء دولة متماسكة الأركان تحافظ على الأمن والاستقرار والرخاء، وتعمل بجهد دؤوب في النماء والتطوير المستمر حتى وصلت المملكة إلى ما وصلت إليه من تقدم في شتى المجالات التنموية.

وسأل الأمير تركي بن محمد الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والنماء.