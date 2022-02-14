شهدت الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين؛ ليكللوا مجهودهم بالتواجد في التشكيل المثالي.

حمدالله يقود الهجوم:

وكشف حساب شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت تألقًا لافتًا مع لاعبي الشباب والفيصلي.

وفرض المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نفسه على التشكيلة المثالية، بعدما واصل التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فيما غاب لاعبو النصر والأهلي عن التواجد ضمن التشكيلة المثالية.

التشكيل المثالي للجولة الـ20 من الدوري:

وجاء تشكيل الجولة الـ20 المثالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ في حراسة المرمى، مصطفى ملائكة “الفيصلي، وفي الدفاع؛ زميله روسي، سانتوس “الشباب” والصبحي “التعاون”.

ويتواجد في الوسط والهجوم كل من؛ موسونا “الطائي”، مصطفى فتحي “التعاون”، عبدالرزاق حمدالله “الاتحاد” وثنائي فريق أبها، فهد الجميعة وساري عمرو، بجانب نجما نادي الشباب، كارلوس جونيور ولوسيانو فييتو.