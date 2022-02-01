أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيل الأخضر الرسمي في مباراة السعودية ضد اليابان التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة السعودية ضد اليابان

ويحتضن ملعب سايتاما 2002 مباراة السعودية ضد اليابان اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة اليوم، يملك منتخب السعودية الأول لكرة القدم 19 نقطة في رصيده، لينفرد بصدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال، وبفارق 4 نقاط عن اليابان صاحب المركز الثاني.

تشكيل الأخضر في مباراة اليوم

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد اليابان اليوم، كالتالي؛ محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، علي الحسن، سالم الدوسري، محمد كنو، فهد المولد وفراس البريكان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة اليوم، كل من؛ محمد اليامي، فواز القرني، زياد الصحفي، أحمد شراحيلي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، خالد الغنام، هيثم عسيري وعبدالله الحمدان.