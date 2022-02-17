يترقب جمهور الكرة السعودية، مباراة الهلال والشباب اليوم في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيخوض الهلال المباراة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز الذي عُين الاثنين الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

تشكيل الهلال والشباب المتوقع:

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك، سالم الدوسري، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، إيجالو، ماريجا”.

أما تشكيل نادي الشباب فسيكون مكونًا من: “فواز القرني، متعب الحربي، أحمد شراحيلي، إياجو سانتوس، تركي العمار، حسين القحطاني، ألفريد ندياي، إيفر بانيجا، كارلوس جونيور، لوسيانو فييتو”.

وستكون مباراة اليوم بين الهلال والشباب في الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بمثابة مواجهة خاصة للنيجيري أوديون إيجالو الذي يواجه فريقه السابق الشباب في أول مباراة له محليًّا.

وكان المهاجم النيجيري رحل عن الشباب إلى الهلال في يناير الماضي للمشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك قبل انطلاق البطولة، حيث سجل هدفًا للزعيم في البطولة، وكان في شباك الجزيرة الإماراتي.

تاريخ مواجهات الهلال والشباب:

وخاض الفريقان 27 مباراة في تاريخ دوري المحترفين، حيث فاز الهلال في 15 لقاء، بينما فاز الشباب في 4 مباريات، وتعادل الفريقان في 7 مباريات.

ويترقب جمهور نادي الهلال، أداء الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك عند مواجهة نادي الشباب في ديربي الرياض غدًا في جولة يوم التأسيس من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.