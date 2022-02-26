كشف المدربان، الروماني كوزمين كونترا والألباني بيسنك هاسي عن تشكيلة فريقي الاتحاد والأهلي بالجولة الــ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل ديربي الاتحاد والأهلي:

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من ” غروهي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، عبدالله الحافظ، مدالله العليان، برونو، أندري فيليبي، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، حمدالله”.

أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من “محمد الربيعي، علي مجرشي، دانكلير، عبدالباسط هندي، أليوسكي، فرانك كوم، فيليب، إدواردو، عبدالرحمن غريب، هيثم عسيري، عمر السومة”.

وكان الراقي تعادل مع الفيحاء في الجولة الـ21 من بطولة الدوري، كما ودع بطولة كأس الملك من دور ربع النهائي على يد نادي الشباب.

وخاض الراقي 27 مباراة، ضد الاتحاد في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة دوري المحترفين، حيث فاز الراقي في 11 لقاء، وكان لـ الاتحاد الفوز في 8 مباريات والتعادل كان حاضرًا في 8 مباريات.

الأهلي يسعى للفوز رقم 12 أمام الاتحاد:

ويسعى الراقي للفوز رقم 12 في مباراة الاتحاد والأهلي وذلك من أجل تهدئة غضب جمهور الأهلي، الذي طالب منذ بداية الموسم وفي أكثر من مناسبة بإقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي.

وكان الراقي خسر مرتين من أصل آخر 3 مباريات في ديربي جدة أمام الاتحاد وتعادل في مباراة.