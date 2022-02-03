كشف المدربان البرتغاليان، كارلوس كيروش وأنطونيو كونسيساو تشكيلة منتخبي مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

تشكيلة مصر والكاميرون

وجاءت تشكيلة المنتخب المصري مكونة من: “محمد أبو جبل في حراسة المرمى، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبدالواحد، أحمد فتوح، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد النني، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد”.

أما تشكيلة المنتخب الكاميروني فجاءت مكونة من: “أندري أونانا في حراسة المرمى، ميومي نجمالو، نجادو نجادجوي، أندري أنجويسا، فينسينت أبو بكر، توكو إيكامبي، صامويل جويت، مارتين يما، فاي، جيان كاستيليتو، تولو نوهو”.

وسوف تنطلق مباراة مصر ضد الكاميرون مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

تاريخ مواجهات مصر والكاميرون

وسبق لـ منتخب مصر أن تقابل مع نظيره الكاميروني في 27 مباراة، حيث فازت مصر في 15 لقاء بينما فازت الكاميرون في ست مباريات وكان التعادل حاضرًا في ست مباريات.