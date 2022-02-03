كشف المدربان البرتغاليان، كارلوس كيروش وأنطونيو كونسيساو تشكيلة منتخبي مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.
تشكيلة مصر والكاميرون
وجاءت تشكيلة المنتخب المصري مكونة من: “محمد أبو جبل في حراسة المرمى، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبدالواحد، أحمد فتوح، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد النني، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد”.
أما تشكيلة المنتخب الكاميروني فجاءت مكونة من: “أندري أونانا في حراسة المرمى، ميومي نجمالو، نجادو نجادجوي، أندري أنجويسا، فينسينت أبو بكر، توكو إيكامبي، صامويل جويت، مارتين يما، فاي، جيان كاستيليتو، تولو نوهو”.
وسوف تنطلق مباراة مصر ضد الكاميرون مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
تاريخ مواجهات مصر والكاميرون
وسبق لـ منتخب مصر أن تقابل مع نظيره الكاميروني في 27 مباراة، حيث فازت مصر في 15 لقاء بينما فازت الكاميرون في ست مباريات وكان التعادل حاضرًا في ست مباريات.
أما في بطولات كأس أمم إفريقيا ففازت مصر سبع مرات على الكاميرون، منها الفوز مرتين في نهائي كأس أمم إفريقيا 1986 في القاهرة، ونهائي كأس أمم إفريقيا 2008 في غانا.
بينما فاز منتخب الكاميرون على مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا عام 2017 في الجابون بنتيجة هدفين لهدف، ووقتها كان الأرجنتيني هيكتور كوبر مدربًا لمنتخب مصر آنذاك.
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