تفاعل نادي تشيلسي الإنجليزي مع مباراة اليوم ضد الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

تشيلسي يرحب بزعيم آسيا

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، صورة لموعد مباراة اليوم، وعلق قائلًا: “ليلة أخرى للتاريخ.. يحيا الهلال”، ورد حساب تشيلسي على هذه التغريدة باللغة العربية قائلًا: “هلا بزعيم آسيا، الوعد اليوم”.

ولاقت تغريدة النادي الإنجليزي تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، وأكدوا أن المباراة لن تكون سهلة، نظرًا لقوة الهلال، ونشر البعض صورة البرازيلي ماثيوس بيريرا، مشددًا على أنه يتألق مع زعيم آسيا ويُعد مصدر خطورة كبيرة.

الهلال يواجه البلوز اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد تشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، اليوم الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد اكتساحه للجزيرة الإماراتي بنتيجة 6/ 1، فيما يُشارك البلوز بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.