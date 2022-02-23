انتهت، منذ قليل، مباراة تشيلسي ضد ليل ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز البلوز بهدفين دون رد.

تشيلسي يتقدم مبكرًا:

وبدأت مباراة تشيلسي ضد ليل بشكل سريع، وكاد البلوز أن يفض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق، إلا أن كرة هافرتز مرت بعيدًا، ورد الفريق الفرنسي بهجمة عند الدقيقة السابعة، وأطلق تشيكا تسديدة ولكنها ابتعدت عن المرمى.

وأهدر هافرتز فرصة هز الشباك بعد تصدي من الحارس، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في هز الشباك عند الدقيقة الثامنة برأسية مميزة، من ركلة ركنية نفذها حكيم زياش، وتابع أونانا ركلة ركنية من بامبا، ولكنها مرت بجانب مرمى البلوز.

ومرر كانتي كرة مميزة لألونسو، إلا أن الحارس أمسكها، وأطلق تشيكا تسديدة جديدة عند الدقيقة 24، ولكن مرت بعيدًا، وسدد أزبيليكويتا كرة قوية مرت فوق مرمى البلوز عند الدقيقة 39.

بوليسيتش يعزز تقدم البلوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ومرر بوليسيتش كرة مميزة لزياش، ولكنها ذهبت بعيدًا، ووصلت الكرة إلى هارت عند الدقيقة 58، إلا أنه سدد بعيدًا، ومرر كانتي كرة سريعة إلى بوليسيتش ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 63.

وكان بوتمان على تقليص الفارق عند الدقيقة 71، إلا أن ميندي تصدى لتسديدته، وخيم الهدوء على الدقائق المتبقية، لتنتهي مباراة تشيلسي ضد ليل بتحقيق البلوز لفوز هام في دوري أبطال أوروبا.