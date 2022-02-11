أكدت آية أحمد حلاوة، ابنة الفنان المصري أحمد حلاوة، خطورة حالة والدها الصحية، طالبة من جمهوره ومحبيه الدعاء له كي يتخطى تلك المرحلة الحرجة التي يعاني منها بعد إصابته بفيروس كورونا.

أحمد حلاوة حالته خطرة

وقالت ابنة الفنان أحمد حلاوة في تصريحات لفضائية إم بي سي مصر: “من نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحالة الخطرة لوالدها هو طالب لديه ومن أحبائه، وكل الناس اللي بتحبه تدعو له وربنا يتقبل”، مضيفة ربنا يسترنا إن شاء الله، إحنا في خطر دور كورونا خطر”.

الإصابة بكورونا

وفي وقت سابق أعلن نجل الفنان القدير أحمد حلاوة إصابة والده بفيروس كورونا، مطالبًا متابعيه وجمهوره بالدعاء له، خاصة أن حالته متأخرة.

وكتب نجل الفنان أحمد حلاوة على موقعه الشخصي بفيسبوك: “الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة.. حالة كورونا متأخرة.. أرجو جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل”.

من هو أحمد حلاوة؟

والفنان أحمد حلاوة ممثل مصري اسمه بالكامل أحمد صلاح رجب رمضان حلاوة، ولد في 7 يناير، 1949، وهو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة.

حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي (القاهرة) تخصص ديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ولم يتوقف عند هذا الحد بل حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، روكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر) عام 1994، ويقوم بتدريس المسرح، في كلية الآداب جامعة حلوان.

شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية، كان آخرها “حكاية 90 يوم” ضمن مسلسل “ورا كل باب”.