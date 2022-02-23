أظهر نادي النصر مؤخرًا اهتمامه بضم الحارس المصري محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري؛ لتدعيم مركز حراسة المرمى لديه.

سبب توقف مفاوضات النصر مع محمد الشناوي:

وقال المراسل والإعلامي الرياضي سعد السبيعي المراسل في قنوات SbC عبر حسابه في “تويتر”: “مصدر مقرب من الحارس المصري الشناوي، يؤكد أن المفاوضات متوقفة مع حارس الأهلي المصري بسبب ضعف العرض المالي”.

وكان مسلي آل معمر رئيس النصر نفى رغبته في ضم الحارس المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري، مؤكدًا رغبته على ضم الشناوي من النادي الأهلي.

رد فعل مسؤولي الأهلي المصري:

وقالت تقارير إعلامية في مصر: إن مسؤولي الأهلي طالبوا محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر، بتجاهل العرض المغري الذي تلقاه من النصر للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولا يريد الأهلي التفريط في الشناوي الذي يُعد واحدًا من أفضل الحراس في الساحتين العربية والإفريقية.