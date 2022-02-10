كشفت تقارير إعلامية عن أن مركز التحكيم الرياضي السعودي، أقر بالحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد والنصر غدًا الجمعة في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، معلقًا قرار لجنة الانضباط بمنع الحضور الجماهيري.

حضور الجماهير لكلاسيكو الاتحاد والنصر رسميًا

وقال الإعلامي وليد الفراج في برنامج ” أكشن مع وليد” قبل قليل: ” مركز التحكيم الرياضي السعودي أقر بحضور الجماهير في كلاسيكو الاتحاد ضد النصر معلقًا قرار لجنة الانضباط، حيث سيطرح الاتحاد 40 ألف تذكرة للحضور الجماهيري”.

وأضاف الفراج: ” فرحة عارمة في جدة بعد قرار مركز التحكيم الرياضي، حيث إن قرارات لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم لا تُطبق على مركز التحكيم الرياضي بل العكس هو الصحيح”.

يذكر أن نادي الاتحاد كان رفع القضية إلى مركز التحكيم الرياضي يوم الأحد الماضي وتم الاجتماع مساء اليوم الخميس ليصدر القرار بإقرار الحضور الجماهيري في الكلاسيكو غدًا.

موعد مباراة الاتحاد والنصر

وتُقام مباراة الغد في الجولة الـ20، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره النصر عند الساعة 8:20 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقبل مواجهة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.