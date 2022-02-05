في الوقت الذي تقترب فيه عملية إنقاذ الطفل ريان من الانتهاء، صدح المواطنون المغاربة المتواجدون في محيط موقع الحادث بالتكبير والتهليل.

في مشهد مؤثر.. تكبيرات المواطنين تصدح في محيط البئر بالتزامن مع قرب إخراج الطفل ريان#المغرب #أنقذوا_ريان_من_البئر #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/ddJSasTLQD

— Hespress هسبريس (@hespress) February 5, 2022

وتعالت أصوات المكبرين وهم يرددون الله أكبر ولا إله إلا الله محمد رسول الله فيما تنتظر فرق طبية على فوهة البئر ترقبًا لخروج الطفل.