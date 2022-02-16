تُستكمل مباريات دوري أبطال أوروبا بإقامة مباراتين اليوم الأربعاء في دور ثمن النهائي.

مباراتان اليوم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وستكون المباراة الأولى بين فريقي ريد بول سالزبورغ النمساوي وبايرن ميونخ الألماني في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” ريد بول آرينا”.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي وتنطلق في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سان سيرو” في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكانت مباريات دور الـ16 في البطولة بدأت أمس الثلاثاء بمواجهتين، حيث فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على سبورتينج لشبونة البرتغالي بخماسية دون رد، بينما فاز باريس سان جيرمان على ريال مدريد الإسباني ذهابًا في فرنسا بهدف دون رد.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

وبدأت مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد التي أُقيمت على ملعب حديقة الأمراء بشكل سريع، وسط سيطرة من الفريق الفرنسي، حيث مرر كيليان مبابي كرة عرضية للاعب أنخيل دي ماريا، ولكن مرت تسديدته أعلى العارضة.

وتألق حارس المرمى تيبو كورتوا وأبعد تسديدة كيليان مبابي إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 17، ونفذها ليونيل ميسي، ليلعبها كيمبيمبي برأسه، إلا أن حارس المرينغي واصل التألق وأمسكها.

وأطلق نونو مينديز كرة قوية عند الدقيقة 23 تصدى لها كورتوا، وراوغ ميسي، ديفيد ألابا وسدد كرة مرت بجوار القائم عند الدقيقة 31، وجاءت أول محاولة للمرينغي عند الدقيقة 45 من ركنية لعبها كاسيميرو برأسه بجوار القائم.

وفي الشوط الثاني من مباراة الفريقين بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حصل ميسي على ركلة حرة مباشرة، ونفذها مباشرة، ولكنها مرت بجوار القائم عند الدقيقة 75، واستمرت المحاولات عن طريق مبابي الذي شكل خطورة كبيرة، قبل أن يسجل هدفًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بخسارة المرينغي بهدف.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد سبورتينج لشبونة

وبدأت مباراة سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “خوسيه الفالادي” بشكل سريع، ونجح الجزائري رياض محرز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط.

ومنح الهدف المبكر أفضلية للاعبي السيتيزنز، وتمكن برناردو سيلفا من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 17، قبل أن ينجح فيل فودين في إحراز الهدف الثالث بعد تمريرة من رياض محرز عند الدقيقة 32.

وحاول الفريق البرتغالي العودة وتقليص الفارق، إلا أنه لم يشكل خطورة حقيقية على المرمى، قبل أن يحرز برناردو سيلفا الهدف الثاني له والرابع لفريقه بعد تمريرة من رحيم سترلينج عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي برباعية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، نجح برناردو سليفا في هز الشباك مجددًا عند الدقيقة 50، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قبل أن يمرر اللاعب ذاته كرة مميزة لرحيم سترلينج ليسجل الهدف الخامس عند الدقيقة 57.