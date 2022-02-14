تداول مغردون مقطع فيديو لثور هائج يتجول في حي الصفا بمدينة جدة، ما تسبب في حالة من الذعر للمارة وقائدي السيارات.

ثور هائج في جدة

ووثق الفيديو، الثور وهو يركض مسرعًا بين السيارات والمركبات بشوارع حي الصفا في جدة، ليهاجم المارة الذين حاولوا الهروب وتفادي هجماته، لكنه نطح بعضهم وطرحهم أرضًا، كما ظهر الثور وهو يقف خلف سيارتين ولم يستطع الخروج من بينهما.

وتجول الثور في حي الصفا وتسبب في إرباك حركة السير والمرور، حيث قال موثق الفيديو، إن الثور أتلف سيارة أحد الأشخاص، مشيرًا إلى أن أحد الأشخاص كان يمسك ساطورًا في يده لحظة وقوف الثور أمامه.

وظهر الثور في آخر الفيديو وهو مصاب بإحدى قدميه الخلفيتين بعد أن تعرض لإصابة ربما من اصطدامه بأحد السيارات.