أكد المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، متمنيًا تقديم أداء مميز.

الهلال ضد تشيلسي في مونديال الأندية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد تشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

جارديم يعلق على مواجهة تشيلسي غدًا

وقال جارديم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة المونديالية قائلًا: “نحن هنا للمشاركة في نصف نهائي المونديال.. نلعب أمام تشيلسي.. والجميع يعرف أن الهلال لديه طموح كبير”.

وتابع المدير الفني البرتغالي تصريحاته قائلًا: “لدينا فلسفتنا الخاصة.. سنلعب بطريقتنا الهجومية غدًا أمام تشيلسي، ونأمل أن نقدم الأداء المطلوب حتى نتمكن من تسجيل الأهداف”.

وعن خوض تشيلسي لفترة راحة أكثر، قال جارديم: “نعم لديهم أفضلية عدم الإجهاد، كون الفريق لم يلعب مثلنا قبل يومين، الجدول غير عادل لبقية الفرق، هناك فرق تلعب 4 مباريات خلال 8 أيام، وأخرى مواجهتين خلال نفس الفترة”.

وكان جارديم قد أعلن عن غياب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج عن مواجهة تشيلسي غدًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).