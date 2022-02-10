أكد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، على أن نظام إقامة مباريات بطولة كأس العالم للأندية يفتقد العدالة.

مدرب الهلال ينتقد نظام بطولة كأس العالم للأندية:

وتحدث جارديم بعد مباراة الهلال وتشيلسي الإنجليزي قائلًا: “يجب أن يكون هناك عدالة في خوض مباريات البطولة، بحيث تلعب كل الفرق عدد مباريات متساوية، ولكن هذا نظام البطولة”.

وتابع جارديم: “سيطر فريق تشيلسي على مجمل الشوط الأول، واستغلوا الجانب الفردي لديهم، تمكنا في الشوط الثاني من الظهور بأداء متميز وحاولنا في العديد من الهجمات ولكن الحظ لم يُحالفنا”.

جارديم يُعلق على خطأ ياسر الشهراني:

وأضاف مدرب الهلال: “لم أغضب من خطأ ياسر الشهراني فكرة القدم كرة جماعية في الفوز جميعنا وفي الخسارة جميعنا، نتحمل المسؤولية”.

وواصل مدرب الهلال قائلًا: “لم نرغب بتاتًا في أن نكون طرفًا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ولكن هذا هو حال كرة القدم”.