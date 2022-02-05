نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا أو منصة مدرستي.
التعليم المستمر:
كما نشرت جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو منصة مدرستي.
الابتدائي:
وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو مدرستي.
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