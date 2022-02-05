نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا أو منصة مدرستي.

التعليم المستمر:

كما نشرت جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو منصة مدرستي.

الابتدائي:

وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو مدرستي.