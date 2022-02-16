يترقب جمهور نادي الهلال، أداء الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك عند مواجهة نادي الشباب في ديربي الرياض غدًا في جولة يوم التأسيس من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، قد اعتمد تسمية الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين بـ بجولة يوم التأسيس.

جولة يوم التأسيس البداية الحقيقية لـ الهلال:

كما تم تسمية الجولة الـ25 من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة “يوم التأسيس”. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك جاء بعد التنسيق بين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري يلو.

ضياع برونزية المونديال أغضب الجماهير:

وكان الهلال خسر مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية السبت الماضي، أمام نادي الأهلي المصري مما أثار غضب جمهور الهلال الذي طالب بإقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وهو ما تحقق بالفعل حيث تمت إقالته، مع تعيين المدرب الأرجنتيني رامون دياز خلفًا له.

لاعبو الهلال يسعون لمصالحة الجماهير الزرقاء بالفوز غدًا في الديربي على الشباب الذي ينافس الاتحاد على لقب دوري المحترفين، مع العلم بوجود 3 مباريات مؤجلة لـ الهلال بسبب مشاركته مؤخرًا في مونديال الأندية.

الهلال رابعًا والشباب في الوصافة:

ويتواجد الشباب في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر، بينما يتواجد نادي الهلال في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.