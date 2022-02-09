أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع نجم فريق الهلال السابق، سيباستيان جيوفينكو.

سامبدوريا يتعاقد مع جيوفينكو

ولفت نادي سامبدوريا في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنه تم إنهاء إجراءات التعاقد مع الإيطالي جيوفينكو لتدعيم صفوفه حتى نهاية الموسم الحالي.

ويأمل سامبدوريا في ظهور سيباستيان بشكل مميز معه، ومساعدته في تحسن النتائج والتقدم في الترتيب، حيث يحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 23 نقطة.

النجم الإيطالي مع الهلال

وكان نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد أنهى تعاقد النجم الإيطالي بالتراضي بين الطرفين، ليتم قيد الوافد الجديد البرازيلي ماثيوس بيريرا في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بدلًا منه، وارتبط اسمه بناديي الفيحاء وتورنتو في فترة سابقة.

وانضم جيوفينكو إلى صفوف الهلال في يناير عام 2019، قادمًا من تورتنو الكندي، وشارك معه في 78 مباراة بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 33 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 15 مرة، وقدم 18 تمريرة حاسمة.