أكد حامد البلوي المدير التنفيذي بالفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن النادي سوف يستعين بالحكام الأجانب في باقي مبارياته في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد ينتقد أداء الهويش

وتحدث البلوي لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” حقيقة أداء الحكم محمد الهويش يثير الاندهاش، ضرب لاعب العميد أمامه وما تحتاج إلى تقنية الفيديو، والمفروض يعطي بطاقة حمراء لكنه مُصر على الذهاب إلى التقنية”.

وأضاف البلوي: “بشكل نهائي سوف يستعين الفريق بالحكام الأجانب في مبارياته المتبقية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ملخص مباراة العميد ضد التعاون

يذكر أن الاتحاد كان تعادل مع التعاون أمس في الجولة الـ21 ” جولة يوم التأسيس” بهدف لكل فريق في دوري المحترفين السعودي.

وكان العميد تقدم بالهدف الأول عبر المغربي عبدالرزاق حمدالله، بينما سجل المصري مصطفى فتحي هدف التعادل لـ التعاون مستغلًا خطأ من الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

سيواجه العميد، فريق التعاون مساء الاثنين المقبل في دور ربع النهائي لـ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.