أكدت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية أن إدارة نادي التعاون طلبت استقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأول المقبلة ضد نظيره الاتحاد.

التعاون لم يطلب حكام أجانب

وذكر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن نادي التعاون لم يطلب حكام أجانب للقاء الاتحاد غداً، وسيقود المباراة الحكم محمد الهويش”.

ويسعى سكري القصيم لتحقيق الفوز، أملًا في تحسين مركزه، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة سلسلة انتصاراته وخطف الثلاث نقاط.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الاتحاد، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.