كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم السبت بالجولة الـ19 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

طاقم حكام مباريات اليوم بـ الدوري السعودي

وسيدير الحكم رائد الزهراني مباراة الحزم والشباب وسيعاونه كل من هشام الرفاعي وعيسى الخيبري وسلطان العكيري حكمًا رابعًا ومحمد الحربي حكمًا للفيديو ومحمد المطرودي مساعدًا لحكم الفيديو.

أما الحكم محمد القرني فسوف يدير مباراة الرائد والاتفاق وسيعاونه كل من فيصل القحطاني ومحمد وزي، وسيكون خالد الجهني حكمًا رابعًا وعبدالله الشهري حكمًا للفيديو ومحمد الوحيمر مساعدًا لحكم الفيديو.

أما الحكم سامي الجريس فسوف يدير مباراة الفيصلي وضمك ويعاونه كل من عمر الجمل وسامي العرفج، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، وخالد صلوي حكمًا للفيديو، وحسن آل سلام مساعدًا لحكم الفيديو.

طاقم حكام سعودي للقاء الأهلي والتعاون

أما الحكم سلطان الحربي فسوف يدير مباراة الأهلي والتعاون وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري وفهد العمري، والحكم الرابع هو عبدالله الخربوش، فيصل البلوي حكمًا للفيديو، وبدر الشمراني مساعدًا لحكم الفيديو.