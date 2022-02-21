كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك.

حكام مباريات ربع النهائي في كأس الملك

وسيدير طاقم حكام سعودي مباراة الباطن والفيحاء التي تنطلق في الرابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة، حيث سيديرها رائد الزهراني وسيعاونه كل من فيصل القحطاني ومحمد العرمطي وسيكون خالد صلوي حكمًا رابعًا، وخالد الطريس حكمًا للفيديو، ومحمد الوحيمر مساعدًا لحكم الفيديو.

أما مباراة التعاون والاتحاد التي تنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، فسيديرها حكم من الجبل الأسود ويُدعى نيكولا دايانوفيتش وسيعاونه كل من فلادان تودوروفيتش وميلوتين دوكيتش من الجبل الأسود، وسيكون السعودي أحمد الرميخاني حكمًا رابعًا ومحمد عبيد حكمًا للفيديو من الإمارات.

طاقمان جزائري وروسي لـ مباراتي القمة بربع النهائي

وسيدير الحكم الجزائري مصطفى غربال مباراة النصر والهلال ويعاونه طاقم جزائري مكون من مقرن قوراري وعبدالحق أثبالي كحكمين مساعدين، بينما فيصل البلوي من السعودية كحكم رابع، مهدي شريف حكمًا للفيديو، من الجزائر، والسعودي فهد العمري مساعدًا لحكم الفيديو.

المباراة الرابعة بين الأهلي والشباب وتنطلق في التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة، يديرها الحكم الروسي سيرجي إيفانوف ويعاونه مواطناه رومان أوساتشيف وديميتري سفيان والسعودي محمد الحربي حكمًا رابعًا، والروسي فلاديمير موسكالف حكمًا للفيديو، والسعودي عمر الجمل كمساعد لحكم الفيديو.