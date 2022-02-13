أوضح مهاجم فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، سبب تواصله مع مصطفى حجي، مساعد المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وحيد خليلوزيتش.

حمدالله يكشف سبب التواصل مع مصطفى حجي:

وقال حمدالله: “توضيح آخر حتى لا يتم تأويل كلامي. آخر اتصال كان بيني وبين المدرب مصطفى حجي في 2019، وكان الاتصال في إطار شخصي، ليقدم لي بعض النصائح الفنية، ويفسر بها عدم استدعائي للمنتخب حينها، وليس لاستدعائي”.

وتابع حمدالله: “أما بخصوص أنني استقبلت منه أو من المدرب أو من المنتخب دعوة ورفضتها، أو أنني طلبت ضمانات من أجل اللعب أساسيًّا، كما جاء على لسان المدرب خليلوزيتش، فهذا الأمر غير صحيح تمامًا”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على “إنستجرام”: “أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني المغربي في جميع الاستحقاقات، وأنا لن أتردد في قبول الدعوة للمساهمة في إسعاد الشعب المغربي دون أي شروط أو إملاء، لأن ذلك واجب وشرف لأي لاعب”.

نفي لتصريحات خليلوزيتش:

ونفى مهاجم فريق الاتحاد عبر “إنستجرام” أيضًا، تصريحات خليلوزيتش التي أكد فيها حدوث اتصال بين اللاعب وأحد مساعديه، ما دفعه للتوضيح بأن التوصل مع مصطفى حجي كان في إطار شخصي.

وكان خليلوزيتش قد صرح قائلًا: “حمد الله اشترط توفير ضمانات له باللعب بالتشكيل الأساسي للمنتخب المغربي، في حال وافق على العودة. هل هو أفضل من اللاعبين المتواجد حاليًّا مع المنتخب ليطلب ضمانات؟! بالطبع لا”.