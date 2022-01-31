تعرض المدير الفني وحيد خليلوزيتش لانتقادات بعد مباراة مصر والمغرب، وتوديع أسود الأطلس لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

مباراة مصر والمغرب:

ولعبت مصر والمغرب بالأمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد تعادلهما إيجابيًّا في الوقت الأصلي.

وتسببت خسارة أسود الأطلس لمباراة مصر والمغرب في توجيه انتقادات قوية للمدرب خليلوزيتش، الذي أصر على استبعاد نجم فريق تشيلسي، حكيم زياش لأسباب انضباطية.

انتقادات لخليلوزيتش بسبب زياش:

وعادت الجماهير اسم حكيم زياش إلى الواجهة مجددًا بعد خسارة مباراة مصر والمغرب، خاصة أنه يبقى لاعبًا مهمًّا وصاحب إمكانيات فنية وبدنية مميزة، مؤكدين أن استمرار استبعاده خسارة لأسود الأطلس.

وطالب النقاد الرياضيون والجماهير بضرورة عودة حكيم زياش إلى صفوف منتخب المغرب الأول لكرة القدم، من أجل المشاركة في مواجهتي المرحلة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ضد منتخب الكونغو الديمقراطية.

كما طلبت بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة رحيل خليلوزيتش عن منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في ظل المستوى المخيب للآمال الذي ظهر عليه أمام مصر.